Tre deputati lasciano Forza Italia. Tajani il nuovo coordinatore nazionale

ROMA – Antonio Tajani nuovo coordinatore nazionale di Forza Italia. Silvio Berlusconi ha deciso di mettere mano all'organizzazione del partito e confermare il suo numero due alla guida (esecutiva) della Forza politica. Anna Maria Bernini la sua vice, mentre Licia Ronzulli sarà la responsabile per i rapporti con gli alleati del Centrodestra. Le tensioni, però, non mancano e tre deputati hanno annunciato la decisione di lasciare il partito e passare alla componente Cambiamo di Giovanni Toti.

