Trasporto aereo | 600 milioni di aiuti agli aeroporti tedeschi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il governo tedesco ha stanziato ulteriori 600di euro a sostegno dei 15 maggioridel Paese. Si tratta degli scali di Berlino Brandeburgo, Monaco e Colonia-Bonn, di cui il governo federale è azionista e che riceveranno oltre 400. Circa 200di euro andranno ad altri 12considerati di interesse nazionale. Si tratta di Francoforte, principale hub della Germania, Brema, Dresda, Dusseldorf, Erfurt, Amburgo, Hannover, Lipsia, Munster-Osnabruck, Norimberga, Saarbrücken e Stoccarda. Ai gestori aeroportuali spetterà inoltre come forma una tantum per l’impegno a mantenere aperti gli scali tra marzo e giugno 2020, nel primo periodo di pandemia, a condizione che le società di gestione non riconoscano dividendi né premi e gli stessi governi regionali ...