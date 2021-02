Transporter 3 | la rivelazione Natalya Rudakova | scoperta da Besson per strada

(Di lunedì 15 febbraio 2021)non aveva esperienze cinematografiche quando, camminando per le strade di New York, fudal regista Luc. Nessuno conoscevaprima dell'uscita di3 nelle sale cinematografiche: l'attrice fuda Lucmentre si affrettava a raggiungere il suo posto di lavoro presso un centro di parrucchieri di New York City. All'epoca lanon aveva alcuna esperienza nel mondo del cinema e non aveva mai recitato, neanche durante gli anni scolastici.rimase così colpito dalla ragazza che decise di pagarle ben venticinque lezioni di recitazione, di tasca sua, per un periodo di sei mesi. Terminate le lezioni decise di portarla a ...

Natalya Rudakova non aveva esperienze cinematografiche quando, camminando per le strade di New York, fu scoperta dal regista Luc Besson. Nessuno conosceva Natalya Rudakova prima dell'uscita di Transpo ...