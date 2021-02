Tragica scoperta alle porte di Roma: 48enne morto in casa (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ stato trovato senza vita sabato mattina nel suo appartamento in via Olmobello, ad Ariccia. Lui, un 48enne di Albano Laziale ma residente ad Ariccia, è stato trovato morto e le cause del decesso sono forse da ricondurre a inalazioni di monossido di carbonio. Leggi anche: Paura all’Ospedale dei Castelli: ubriaco minaccia i sanitari con un coltello e distrugge una serranda Trovato senza vita nella sua abitazione I Carabinieri sono intervenuti sul posto, su richiesta dei Vigili del Fuoco che avevano domato le fiamme nell’abitazione e avevano fatto la Tragica scoperta. Ad andare a fuoco diversi arredi della casa: ora resta da capire se sia trattato di un fatto accidentale o se sia stato proprio l’uomo ad appiccare l’incendio. La vittima era stata già ricoverata più volte all’Ospedale dei Castelli: il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ stato trovato senza vita sabato mattina nel suo appartamento in via Olmobello, ad Ariccia. Lui, undi Albano Laziale ma residente ad Ariccia, è stato trovatoe le cause del decesso sono forse da ricondurre a inalazioni di monossido di carbonio. Leggi anche: Paura all’Ospedale dei Castelli: ubriaco minaccia i sanitari con un coltello e distrugge una serranda Trovato senza vita nella sua abitazione I Carabinieri sono intervenuti sul posto, su richiesta dei Vigili del Fuoco che avevano domato le fiamme nell’abitazione e avevano fatto la. Ad andare a fuoco diversi arredi della: ora resta da capire se sia trattato di un fatto accidentale o se sia stato proprio l’uomo ad appiccare l’incendio. La vittima era stata già ricoverata più volte all’Ospedale dei Castelli: il ...

CorriereCitta : Tragica scoperta alle porte di Roma: 48enne morto in casa - azpuita : New post (Scomparsa da giorni, all'alba la tragica scoperta: donna trovata in casa senza vita) has been published o… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Scomparsa da giorni, all'alba la tragica scoperta: donna trovata in casa senza vita - LecceSette : Scomparsa da giorni, all'alba la tragica scoperta: donna trovata in casa senza vita - zazoomblog : Accompagna la figlia a scuola poi muore sotto casa travolta da un tir: Federica aveva 35 anni. La tragica scoperta… -