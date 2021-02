Tragedia per Nicki Minaj, il papà investito e ucciso da un’auto pirata. Le indagini sono in corso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’altra notizia terribile colpisce la famosa cantante Nicki Minaj. Caffeina Magazine riporta infatti la notizia del decesso di suo padre, Robert Maraj, coinvolto in un incidente stradale a New York. Stando a quanto riferito dalla polizia della contea di Nassau, il 64enne sarebbe stato investito mentre camminava a Long Island. L’automobile che ha investito il papà dell’artista è fuggita via. Per ora Nicki Minaj, 38 anni, non ha rilasciato alcuna comunicazione in merito alla Tragedia che l’ha colpita. Come riferito da un portavoce della cantante, le forze dell’ordine sono alla ricerca della persona che era alla guida della vettura che ha travolto e ucciso il 64enne. Al momento la sua identità resta ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’altra notizia terribile colpisce la famosa cantante. Caffeina Magazine riporta infatti la notizia del decesso di suo padre, Robert Maraj, coinvolto in un incidente stradale a New York. Stando a quanto riferito dalla polizia della contea di Nassau, il 64enne sarebbe statomentre camminava a Long Island. L’automobile che haildell’artista è fuggita via. Per ora, 38 anni, non ha rilasciato alcuna comunicazione in merito allache l’ha colpita. Come riferito da un portavoce della cantante, le forze dell’ordinealla ricerca della persona che era alla guida della vettura che ha travolto eil 64enne. Al momento la sua identità resta ...

