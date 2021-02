Torino, “a causa del Covid non c’è posto nei centri diurni per disabili e mio figlio è rimasto senza assistenza” (Di lunedì 15 febbraio 2021) La pandemia di Sars-Cov-2 continua a provocare diverse criticità per gli ospiti dei centri diurni per disabili (Cdd), chiusi nella prima fase di lockdown da marzo a maggio, poi riaperti a macchia di leopardo da giugno 2020 ma con tagli alle prestazioni, oltre che frequenze e qualità dei servizi molto ridotte. Un po’ in tutta Italia è diminuito o temporaneamente sospeso l’accesso degli utenti in queste strutture di cura e assistenza per rispettare i regolamenti sul distanziamento e per prevenire eventuali contagi, senza però trovare sempre alternative valide per soggetti che vivono in condizione di fragilità. Un caso esemplare è quello di Edoardo, ragazzo autistico di 16 anni. “Sono state negate le prestazioni socio-sanitarie di cui ha urgentemente bisogno mio figlio, che è un minore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) La pandemia di Sars-Cov-2 continua a provocare diverse criticità per gli ospiti deiper(Cdd), chiusi nella prima fase di lockdown da marzo a maggio, poi riaperti a macchia di leopardo da giugno 2020 ma con tagli alle prestazioni, oltre che frequenze e qualità dei servizi molto ridotte. Un po’ in tutta Italia è diminuito o temporaneamente sospeso l’accesso degli utenti in queste strutture di cura eper rispettare i regolamenti sul distanziamento e per prevenire eventuali contagi,però trovare sempre alternative valide per soggetti che vivono in condizione di fragilità. Un caso esemplare è quello di Edoardo, ragazzo autistico di 16 anni. “Sono state negate le prestazioni socio-sanitarie di cui ha urgentemente bisogno mio, che è un minore ...

