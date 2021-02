Tommaso Zorzi: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Grande Fratello Vip, Instagram (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 15 febbraio 2021. Al televoto: Tommaso, Andrea Zelletta e Rosalinda, chi tra di loro sarà il terzo finalista? Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Tommaso Zorzi. Conosciamolo meglio… Tommaso Zorzi: chi è, età, che lavoro fa Tommaso Zorzi è un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anni Tommaso ha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e ha ottenuto una laurea triennale in economia. Zorzi è diventato noto al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 15 febbraio 2021. Al televoto:, Andrea Zelletta e Rosalinda, chi tra di loro sarà il terzo finalista? Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età, chefaè un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anniha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e ha ottenuto una laurea triennale in economia.è diventato noto al ...

viperassss : RT @melisante00: @zorzi_gaia Ci mancherai Tommaso, speriamo che questi anni in carcere passino in fretta #tzvip - etherealgraysxn : RT @Z1C4RUS: Pazzesco ridursi a fare propaganda per Tommaso Zorzi - RaffaMonticelli : RT @zialo96: Tommaso: 'se io faccio un confessionale come quelli di Dayane, mi aspettano fuori coi forconi' Stefania: 'io per aver dato del… - stefy91331935 : Venerdì li affossano in puntata . Zorzi minaccia di andare via . Stasera sorpresa x Tommaso e Stefania . Ma i prote… - Angie98426649 : RT @danitrash77: Percentuali in tempo reale: Tommaso Zorzi 51% Rosalinda Cannavò 45% Andrea Zelletta 4% #GFVIP #rosmello -