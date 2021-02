Tommaso Zorzi al GF Vip, fuori salta fuori il “trucco” che mette a rischio tutto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tommaso Zorzi, lo sappiamo da mesi, è uno dei grandi protagonisti di questo lunghissimo GF Vip. Solo nelle ultime ore, per dire, ha litigato furiosamente con Giulia Salemi dopo la diretta e minacciato di uscire dalla Casa aprendo la famosa porta rossa. E poi, ancora, ha di nuovo fatto registrare ascolti boom con il suo GF Late Show, che va in onda a tarda notte. Sono tanti i telespettatori che vorrebbero in finale l’influencer milanese e chissà se dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli sarà proprio lui il prossimo candidato. Nell’ultima diretta del GF Vip Alfonso Signorini ha aperto un televoto: il pubblico è ora chiamato a votare Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e, appunto, Tommaso per decretare così il terzo inquilino della Casa che va dritto all’ultima puntata, in programma il prossimo primo marzo. (Continua dopo la foto) Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021), lo sappiamo da mesi, è uno dei grandi protagonisti di questo lunghissimo GF Vip. Solo nelle ultime ore, per dire, ha litigato furiosamente con Giulia Salemi dopo la diretta e minacciato di uscire dalla Casa aprendo la famosa porta rossa. E poi, ancora, ha di nuovo fatto registrare ascolti boom con il suo GF Late Show, che va in onda a tarda notte. Sono tanti i telespettatori che vorrebbero in finale l’influencer milanese e chissà se dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli sarà proprio lui il prossimo candidato. Nell’ultima diretta del GF Vip Alfonso Signorini ha aperto un televoto: il pubblico è ora chiamato a votare Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e, appunto,per decretare così il terzo inquilino della Casa che va dritto all’ultima puntata, in programma il prossimo primo marzo. (Continua dopo la foto) Come ...

zorzi_orlando : RT @nneverajoy: Andate a votare Tommaso Zorzi, se no fa stragi cazz0 #tzvip - monanerom : AVVISTATO TOMMASO ZORZI CHE AIUTA ROSALINDA A FARE IL LETTO OVVIAMENTE È TUTTA STRATEGIA #tzvip #sovip - zorpinapazza : RT @nneverajoy: Andate a votare Tommaso Zorzi, se no fa stragi cazz0 #tzvip - avni00499711 : RT @memedesima7: È arrivato il momento di di dire STOP ALLA VIOLENZA SUI PALLONCINI!È inaccettabile questo accanimento da parte di Tommaso… - Day_mello7 : RT @_heysestra: VENERDÌ: io voto Rosalinda!! SABATO: do gli stessi voti a Zelletta e Tommaso per azzerare tutto e che vinca il migliore DO… -