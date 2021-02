Tina Colombo contro tutti | “Siete la vergogna di Napoli Mio ex marito? Lo sceglierei altre 30 volte”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Attacca. In una diretta Instagram di ieri sera, la moglie del cantante neomelodico se l’è presa con diverse persone. In primis l’accusa principale è statai cantanti neomelodici, colleghi di suo, che in questi giorni stanno “cantando nei ristoranti e nelle case delle persone nonostante la pandemia”.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.