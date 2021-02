Thelma la trama del film su Rai 4 lunedì 15 febbraio

(Di lunedì 15 febbraio 2021)ilin prima visione su Rai 415e trailerè ilin onda stasera15su Rai 4 in prima visione all’interno del ciclo Supernatural Thriller. Ilè stato scelto nel 2017 dalla Norvegia per la corsa all’Oscar ma non riuscì ad entrare nella shortlist dei finalisti. L’incasso in tutto il mondo delè stato d 1,46 milioni di dollari, la regia è di Joachim Trier mentre la sceneggiatura è stata scritta dal regista con Thomas Robsahm.ladelsu Rai 4 stasera Scopriamo insieme ladiilnorvegese in prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Thelma trama

Corriere della Sera

The Meddler, laDopo la morte del marito , Marnie Minervini, interpretata da Susan Sarandon, ... Famosa per molti film tra cui The Rocky Horror Picture Show , L'ultima frontiera ,& Louise ,...... Blade Runner,& Louise e Il gladiatore , solo per citarne alcuni. Probabilmente Luke Scott ... Morgan: ladel film con Anya Taylor - Joy La storia è ambientata in un futuro in cui esiste un ...Dopo averne parlato anche con l'ex compagno, Tim Robbins, la 74enne attrice ha rinunciato al progetto che avrebbe probabilmente contemplato pure la sua collega Geena Davis, perché era convinta che la ...