The Witcher: Witch's Lament è il nuovo, imperdibile fumetto ufficiale della saga

La saga di The Witcher è molto ampia, se si guarda ai romanzi originali e poi si spazia anche ai videogiochi realizzati da CDPR: oltre a questi, però, esiste da tempo anche una serie a fumetti edita da Dark Horse. Tale serie si amplierà ora ulteriormente con una nuova miniserie ufficiale spin-off dei videogiochi: Witch's Lament. Ci teniamo a specificare questa cosa perché storie e personaggi sono basati sulle versioni presenti nei videogiochi di CD Projekt Red e sono, a tutti gli effetti, parte di quell'universo narrativo, non necessariamente in contrasto con i romanzi originali ma fanno parte del canone "espanso". Questa nuova miniserie, della quale possiamo già ammirare la prima cover, è scritta da Bartosz Sztybor, curatore della storia nei ...

