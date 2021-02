The Walking Dead 10: Negan di nuovo in azione nel trailer degli episodi bonus (Di lunedì 15 febbraio 2021) Negli episodi bonus di The Walking Dead 10 ci sarà spazio per la storia delle origini di Negan, anticipata anche nel nuovo trailer. The Walking Dead 10 tornerà con i sei episodi bonus tra qualche settimana e il nuovo trailer mostra delle sequenze inedite tratte da Here's Negan, che racconterà le origini del personaggio. Il video condiviso online anticipa qualche dettaglio del ritorno di Maggie e delle situazioni in cui si troveranno i protagonisti dopo aver sconfitto i Sussurratori, oltre a mostrare nuovamente l'ex leader dei Salvatori con in mano la sua mazza da baseball Lucille. La puntata intitolata Here's Negan andrà in onda negli ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Neglidi The10 ci sarà spazio per la storia delle origini di, anticipata anche nel. The10 tornerà con i seitra qualche settimana e ilmostra delle sequenze inedite tratte da Here's, che racconterà le origini del personaggio. Il video condiviso online anticipa qualche dettaglio del ritorno di Maggie e delle situazioni in cui si troveranno i protagonisti dopo aver sconfitto i Sussurratori, oltre a mostrare nuovamente l'ex leader dei Salvatori con in mano la sua mazza da baseball Lucille. La puntata intitolata Here'sandrà in onda negli ...

