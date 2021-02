Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna in campo l’ipotesi di un lockdown totale. È Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, a sostenere la necessità di chiudere tutto, scuole comprese. Fermare l’Italia per un periodo da due a quattro settimane, per arginare le nuove varianti del covid. Un’idea che a Matteo Salvini non piace per niente. “Prima di terrorizzare gli italiani- attacca il segretario della Lega- Ricciardi parli con Draghi”. “Proposta surreale”, dice Giorgia Meloni. Altolà anche dal direttore scientifico dello Spallanzani, Francesco Vaia: “Un lockdown totale secondo me non serve- ha detto quest’ultimo- la scienza non usi le varianti come clava politica”. “Ricciardi ha ragione, serve un lockdown totale”, ribatte invece il virologo dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco. STOP ALLO SCI, PRIMO OSTACOLO PER IL GOVERNO DRAGHI Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna in campo l’ipotesi di un lockdown totale. È Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, a sostenere la necessità di chiudere tutto, scuole comprese. Fermare l’Italia per un periodo da due a quattro settimane, per arginare le nuove varianti del covid. Un’idea che a Matteo Salvini non piace per niente. “Prima di terrorizzare gli italiani- attacca il segretario della Lega- Ricciardi parli con Draghi”. “Proposta surreale”, dice Giorgia Meloni. Altolà anche dal direttore scientifico dello Spallanzani, Francesco Vaia: “Un lockdown totale secondo me non serve- ha detto quest’ultimo- la scienza non usi le varianti come clava politica”. “Ricciardi ha ragione, serve un lockdown totale”, ribatte invece il virologo dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco. STOP ALLO SCI, PRIMO OSTACOLO PER IL GOVERNO DRAGHI

