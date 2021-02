Tennis, Toni Nadal: “I problemi fisici di Djokovic scompaiono improvvisamente da un giorno all’altro” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Toni Nadal, zio e coach di Rafael, in un’intervista rilasciata a El Pais ha lanciato una stoccata allo storico rivale del nipote il serbo Novak Djokovic, reo a detta dell’allenatore di manifestare in maniera troppo palese i problemi fisici. Il numero 1 del mondo nei giorni scorsi ha dichiarato di essere addirittura in dubbio se scendere o meno in campo per il match degli ottavi degli Australian Open contro Milos Raonic. “Chi sembra aver superato anche i suoi problemi fisici è Novak Djokovic, che è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale dopo aver sconfitto il canadese Milos Raonic. Nel caso del serbo, sorprende che così ripetutamente i fastidi gli vengano addosso, al punto da seminare dubbi sulla sua permanenza nel torneo, per poi sparire dall’oggi ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021), zio e coach di Rafael, in un’intervista rilasciata a El Pais ha lanciato una stoccata allo storico rivale del nipote il serbo Novak, reo a detta dell’allenatore di manifestare in maniera troppo palese i. Il numero 1 del mondo nei giorni scorsi ha dichiarato di essere addirittura in dubbio se scendere o meno in campo per il match degli ottavi degli Australian Open contro Milos Raonic. “Chi sembra aver superato anche i suoiè Novak, che è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale dopo aver sconfitto il canadese Milos Raonic. Nel caso del serbo, sorprende che così ripetutamente i fastidi gli vengano addosso, al punto da seminare dubbi sulla sua permanenza nel torneo, per poi sparire dall’oggi ...

justicoahora : RT @napolista: Toni #Nadal: “Che noia il tennis veloce di oggi, è come se si giocasse a calcio per aspettare i rigori” Su El Pais: “La vel… - napolista : Toni #Nadal: “Che noia il tennis veloce di oggi, è come se si giocasse a calcio per aspettare i rigori” Su El Pais… -