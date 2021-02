Tennis, Andy Murray al main draw dell’ATP 250 di Montpellier grazie a una wild card (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andy Murray parteciperà all’ATP 250 di Montpellier grazie ad una wild card assegnata al britannico dagli organizzatori. Una buona notizia per il due volte vincitore di Wimbledon che potrà tornare a confrontarsi con avversari di primissimo livello per testare la sua condizione fisica, oltre che testare il suo livello di gioco. L’entry list del torneo è di tutto rispetto. La testa di serie numero 1 sarà Roberto Bautista Agut, seguito dal belga David Goffin e dall’altro iberico Pablo Carreno Busta. Per quanto concerne l’Italia scenderà in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Altri nomi di spicco sono quelli di Nick Kyrgios e Hubert Hurkacz che si giocheranno le loro carte per arrivare fino alle ultime fasi della manifestazione. Visualizza questo post su ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021)parteciperà all’ATP 250 diad unaassegnata al britannico dagli organizzatori. Una buona notizia per il due volte vincitore di Wimbledon che potrà tornare a confrontarsi con avversari di primissimo livello per testare la sua condizione fisica, oltre che testare il suo livello di gioco. L’entry list del torneo è di tutto rispetto. La testa di serie numero 1 sarà Roberto Bautista Agut, seguito dal belga David Goffin e dall’altro iberico Pablo Carreno Busta. Per quanto concerne l’Italia scenderà in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Altri nomi di spicco sono quelli di Nick Kyrgios e Hubert Hurkacz che si giocheranno le loro carte per arrivare fino alle ultime fasi della manifestazione. Visualizza questo post su ...

