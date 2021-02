Temptation Island: servizio fotografico per il maialino di Chiofalo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco Chiofalo, ormai apparentemente single, ha deciso di dare un momento di svago al suo maialino domestico Polpetta; preso in coppia con la sua Antonella Fiordelisi, pare che il piccolo animale resterà con il ragazzo romano; giornata di shooting per Polpetta ma nelle stories appare una misteriosa donna dai capelli castani. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi devono affrontare il dramma delle coppie separate: a chi lasciamo il nostro maialino domestico? Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco, ormai apparentemente single, ha deciso di dare un momento di svago al suodomestico Polpetta; preso in coppia con la sua Antonella Fiordelisi, pare che il piccolo animale resterà con il ragazzo romano; giornata di shooting per Polpetta ma nelle stories appare una misteriosa donna dai capelli castani. Francescoe Antonella Fiordelisi devono affrontare il dramma delle coppie separate: a chi lasciamo il nostrodomestico? Articolo completo: dal blog SoloDonna

