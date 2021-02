Temptation Island, ha ritrovato finalmente l’amore: la dolcissima foto di coppia nel giorno di San Valentino (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’ex concorrente di Temptation Island ha finalmente ritrovato l’amore: la dolcissima foto di coppia nel giorno di San Valentino. È uno dei programmi più seguiti dell’estate, Temptation Island. In onda da ben sette anni a questa parte, il docu-reality di Canale 5 si propone come un ottimo espediente per tantissime coppie a mettere alla prova L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’ex concorrente diha: ladineldi San. È uno dei programmi più seguiti dell’estate,. In onda da ben sette anni a questa parte, il docu-reality di Canale 5 si propone come un ottimo espediente per tantissime coppie a mettere alla prova L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Manolovilla14 : RT @Manolovilla14: QUANTO SO PORCI I BISEX ROMANI IL RAGAZZO HA 32 ANNI É UN EX TENTATORE DI TEMPTATION ISLAND VIP E UN EX CORTEGGIATORE DI… - ninetiesbish : anche a temptation island schifano Zenga assurdo - yesimthatbiatch : Quindi zenghin è entrato come ex partecipante di temptation island ed esce come tentatore? #PRELEMI - goldenblverain : RT @marveIusloki: -Alla mattina flebo di caffè per affrontare la giornata col piede giusto -È un pettegolo di prima categoria sa i fatti di… - riveroadxliz : RT @marveIusloki: -Alla mattina flebo di caffè per affrontare la giornata col piede giusto -È un pettegolo di prima categoria sa i fatti di… -