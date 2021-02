Telecomunicazioni | Hedberg WINDTRE | “C’è bisogno di una politica industriale”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Italia hadi una, soprattutto nel settore delle, per superare gli effetti della pandemia e rilanciare il Paese. Lo ha affermato Jeffrey, Amministratore Delegato di, in una lunga ed articolata intervista sulla Stampa. Il manager invita a cogliere l’opportunità della terribile crisi scatenata dal virus, sollecitando unae confidando nel governo Draghi. Ricordando che l’industria delle Tlc ha risposto efficacemente alla pandemia ed al lockdown, con “responsabilità, collegando famiglie, scuole e aziende, attuando una inedita, e per certi versi rivoluzionaria,”,si dice pronto a ...

