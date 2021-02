Suprematista arrestato a Savona | perquisito lo zio | “Fu indagato per l’assalto armato alla Rai”

ahp68 : RT @ANPI_Scuola: 'SAVONA Andrea Cavalleri, il 22enne neonazista savonese arrestato dalla Digos per associazione a delinquere con finalità d… - ANPI_Scuola : 'SAVONA Andrea Cavalleri, il 22enne neonazista savonese arrestato dalla Digos per associazione a delinquere con fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Suprematista arrestato

Il Secolo XIX

... di Alessio Vescovo, responsabile provinciale del movimento di estrema destra Azione Frontale, e di Andrea Cavalleri, ildi Savona 22ennenei giorni scorsi dalla Digos. E sulle ...Ci sono poi quelli di Andrea Cavalleri (ildi Savonadalla Digos) e di Alessio Vescovo (responsabile provinciale di Azione Frontale). Sull'episodio indagano gli investigatori ...SAVONA - Andrea Cavalleri, il 22enne neonazista savonese arrestato dalla Digos per associazione a delinquere con finalità di terrorismo minacciava spesso di morte i suoi genitori: "Io morirò presto ma ..."Per una notte anche noi ci siamo calati in quel luogo creato ad arte per annacquare la memoria della Resistenza Partigiana, un luogo in cui tutto è frutto della fantasia e nulla è reale" ...