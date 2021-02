Super Cashback e furbetti, l'allarme dei gestori: intervenire subito. La palla passa al Ministero (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’allarme è stato lanciato dalla Federazione Italiana gestori Impianti Stradali Carburanti, che ha segnalato una impennata di transazioni “inutili” fatte solo per raggiungere il Super Cashback da 1.500 euro. Il Ministero dell’Economia è l'unico che può intervenire. ... Leggi su dday (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’è stato lanciato dalla Federazione ItalianaImpianti Stradali Carburanti, che ha segnalato una impennata di transazioni “inutili” fatte solo per raggiungere ilda 1.500 euro. Ildell’Economia è l'unico che può. ...

Digital_Day : Il nuovo Ministro dovrà gestire questo problema che si sta moltiplicando. Giorno dopo giorno - tariffando : C'è chi per scalare la classifica del Super Cashback non esce nemmeno di casa: ecco come fanno - D_di_David : @HuertDeAuteuil Al super ti sparano la felpa e la spesa ti va sul cashback direttamente - CashDroid : Nuovo trucco per aumentare le transazioni per il Super Cashback - a_longo2 : @gianninastar14 Si potrebbe eliminare il super cashback... così imparano a fare i furbi... e aumentare solo il cash… -