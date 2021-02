Sul portale della Lombardia l’odissea degli ottantenni (Di martedì 16 febbraio 2021) Alle 12.45 di ieri, un quarto d’ora prima del debutto ufficiale del portale di Regione Lombardia dedicato alla prenotazione del vaccino anti-Covid per gli ultra 80enni, ci sono circa 17mila persone in coda. Tutte pronte ad accedere per dare la propria adesione. Un’ora dopo, di persone in coda ce ne sono oltre 110mila. Tempo di attesa stimato per essere ammessi alla prima selezione: 45 minuti. Al termine di quei tre quarti d’ora la situazione non si sblocca: «Stiamo ricevendo numerose … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 febbraio 2021) Alle 12.45 di ieri, un quarto d’ora prima del debutto ufficiale deldi Regionededicato alla prenotazione del vaccino anti-Covid per gli ultra 80enni, ci sono circa 17mila persone in coda. Tutte pronte ad accedere per dare la propria adesione. Un’ora dopo, di persone in coda ce ne sono oltre 110mila. Tempo di attesa stimato per essere ammessi alla prima selezione: 45 minuti. Al termine di quei tre quarti d’ora la situazione non si sblocca: «Stiamo ricevendo numerose … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

