“Subito nuove misure contro la variante inglese”. Esperti del governo preoccupati, la decisione sembra certa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bisogna rafforzare le misure in Italia per contrastare le variante inglese del coronavirus e arginare la diffusione del covid. Sulla base delle ultime notizie legate e ai dati relativi al contagio, lo suggeriscono gli Esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nella relazione tecnica dello studio di prevalenza sulla diffusione della variante Uk in Italia. “Considerata la circolazione” della variante inglese di Sars-CoV-2 “nelle diverse aree del Paese, si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante Voc 202012/0, rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bisogna rafforzare lein Italia per contrastare ledel coronavirus e arginare la diffusione del covid. Sulla base delle ultime notizie legate e ai dati relativi al contagio, lo suggeriscono glidell’Istituto superiore di sanità (Iss), nella relazione tecnica dello studio di prevalenza sulla diffusione dellaUk in Italia. “Considerata la circolazione” delladi Sars-CoV-2 “nelle diverse aree del Paese, si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione dellaVoc 202012/0, rafforzando/innalzando lein tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali ...

Ultime Notizie dalla rete : Subito nuove Hyundai Santa Fe 20th Anniversary: primo contatto

...ha fatto crollare i volumi di vendita per l'intero settore dell'auto ha messo a segno 629.756 nuove ... nella guida si intuisce da subito l'ottimo lavoro svolto in Hyundai, poiché il funzionamento del ...

Continua il Rally di Wall Street

Minime le correzioni degli ultimi mesi e subito riassorbite, mancando un vero catalizzatore capace ... dove sarà il Congresso (e non la Fed) a quantificare le nuove tranche di intervento. Misure che ...

Ancelotti, nuove misure di sicurezza dopo il furto subito Corriere dello Sport Federico Fashion Style torna con nuovi episodi martedì 16 febbraio: tutte le anticipazioni

Federico Fashion Style torna anche questa settimana, con due nuovi imperdibili appuntamenti del Salone delle Meraviglie 4, martedì 16 febbraio.Gli argomenti del giorno saranno: ...

Covid 19, il tracollo delle sale da gioco: a rischio 180mila addetti

Oltre 190 giorni di chiusure per le misure anti-distanziamento mettono a dura prova il settore: gli addetti di sale giochi, bingo, slot e scommesse rischiano di perdere il posto di lavoro nonostante g ...

