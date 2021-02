Studio Cdc conferma: due mascherine chirurgiche efficaci al 95%, una sola circa al 40% (Di lunedì 15 febbraio 2021) Due mascherine sono meglio di una sola contro il Covid - 19 , si pu raggiungere il 95% di protezione. L abitudine che si sta diffondendo negli Usa, quella di indossare una protezione in aggiunta all ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 febbraio 2021) Duesono meglio di unacontro il Covid - 19 , si pu raggiungere il 95% di protezione. L abitudine che si sta diffondendo negli Usa, quella di indossare una protezione in aggiunta all ...

