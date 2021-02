Strage di Bologna | a processo l’ex terrorista Paolo Bellini e gli imputati accusati di aver depistato le indagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Poco più di un mese fa le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per Gilberto Cavallini in cui la Corte d’assise diha messo nero su bianco che quella di(2 agosto 1980) fu unadi Stato commessa dai Nar compromessi con i servizi segreti. Ma non solo per i magistrati lefurono pesantemente depistate: una regola da Piazza Fontana a Ustica. Oggi il giudice per l’udienza preliminare, Alberto Gamberini, ha rinviato a giudizioAvanguardia Nazionale, accusato di essere uno degli autori del massacro della stazione in cui morirono 85 persone e ne rimasero ferite oltre 200, in concorso con i Nar condannati (Ciavardini, Mambro e Fioravanti in via definitiva e Cavallini in primo grado, ndr) e con Licio Gelli, Umberto ...