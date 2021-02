Stop sci, il ministro Garavaglia (Lega): “Danni per colpa del Governo, risarcimenti subito” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Stop sci, il ministro Garavaglia: “Danni per colpa del Governo” “È evidente che la stagione è finita. Qui c’è stato un danno che è stato arrecato per una una scelta del Governo. E i Danni vanno indennizzati“. Il neo ministro leghista del Turismo, Massimo Garavaglia, si scaglia contro il suo stesso Governo dopo la decisione di ieri di Speranza di procrastinare al 5 marzo l’apertura degli impianti da sci annunciata a 12 ore dalla riapertura. Il dietrofront dell’ultimo minuto del ministro della Salute sulla ripartenza dello sci, prevista per oggi 15 febbraio, ha scatenato il putiferio tra gli operatori del settore sciistico ma anche una imponente polemica tra le fila del ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021)sci, il: “perdel” “È evidente che la stagione è finita. Qui c’è stato un danno che è stato arrecato per una una scelta del. E ivanno indennizzati“. Il neoleghista del Turismo, Massimo, si scaglia contro il suo stessodopo la decisione di ieri di Speranza di procrastinare al 5 marzo l’apertura degli impianti da sci annunciata a 12 ore dalla riapertura. Il dietrofront dell’ultimo minuto deldella Salute sulla ripartenza dello sci, prevista per oggi 15 febbraio, ha scatenato il putiferio tra gli operatori del settore sciistico ma anche una imponente polemica tra le fila del ...

