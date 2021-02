Stop sci fino al 5 marzo, rabbia Bonaccini: "Mai più" (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Delusione è una parola fin troppo gentile. C'è molta rabbia, non nel merito in sé, non siamo scienziati e al primo posto viene la salute. Ma spero che quanto accaduto sia l'ultima volta". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente delle Conferenza delle Regioni e dell'Emilia-Romagna, a 'Mattino 5' su Canale5. "Non si può arrivare a decisioni del genere con così poco preavviso. Mai più decisioni del genere con queste tempistiche, non è più tollerabile. Serve un nuovo metodo", ha aggiunto. "Noi non siamo scienziati e al primo posto viene e verrà sempre la tutela della salute dei cittadini- ha evidenziato Bonaccini - La settimana scorsa il Cts aveva dato il via libera all'apertura degli impianti per le zone gialle. Abbiamo lavorato come Regioni per riaprire le piste da sci con regole ancora più stringenti e abbiamo fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Delusione è una parola fin troppo gentile. C'è molta, non nel merito in sé, non siamo scienziati e al primo posto viene la salute. Ma spero che quanto accaduto sia l'ultima volta". Lo ha detto Stefano, presidente delle Conferenza delle Regioni e dell'Emilia-Romagna, a 'Mattino 5' su Canale5. "Non si può arrivare a decisioni del genere con così poco preavviso. Mai più decisioni del genere con queste tempistiche, non è più tollerabile. Serve un nuovo metodo", ha aggiunto. "Noi non siamo scienziati e al primo posto viene e verrà sempre la tutela della salute dei cittadini- ha evidenziato- La settimana scorsa il Cts aveva dato il via libera all'apertura degli impianti per le zone gialle. Abbiamo lavorato come Regioni per riaprire le piste da sci con regole ancora più stringenti e abbiamo fatto ...

fattoquotidiano : Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis con il via libera di Draghi - Agenzia_Ansa : Lo sci non riparte, nuovo stop agli impianti fino al 5 marzo. Speranza firma il provvedimento #ANSA - sole24ore : Speranza ordina in extremis lo stop dello sci fino al 5 marzo. Lega: ora più ristori, non bastano 4,5 miliardi… - NeffaNeruda : RT @SilviaFregolent: Lo stop allo #sci arrivato nelle ultime ore è inaccettabile, servono immediatamente dei ristori sul modello francese.… - fenice_risorta : Questa volta hanno pienamente ragione, mon si può decidere tutto all'ultimo istante e dopo che gli operatori hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop sci Stop a sci per Covid, Bonaccini: 'Metodo inaccettabile, spero sia l'ultima volta'

15 feb 09:27 Stop sci, Cirio: se questo è il metodo governo Draghi sono guai 'Mi appello a Mario Draghi, di lui mi fido: voglio sperare che questo sia l`ultimo provvedimento del ministro Speranza ...

Sci, saltano le riaperture. Ingenti perdite per il settore

...delle Regioni è una mazzata all'ultimo secondo perché dopo due rinvii arriva un altro stop", ha ...di rispetto e di correttezza di tutto il mondo economico che gira intorno alla montagna e allo sci. ...

Stop allo sci, gli operatori: "Nessun rispetto per chi lavora" IL GIORNO Zaia “Non bastano i ristori per stop sci, vanno pagati i danni”

Ma c’è anche una nuvola densa di piccole attività, dalla ristorazione ai maestri di sci, che non è codificata ma è imponente. Ci sono gli stagionali… Il danno è colossale». Al di là dei ristori serve ...

Stop sci fino al 5 marzo, rabbia Bonaccini: “Mai più”

(Adnkronos) – “Delusione è una parola fin troppo gentile. C’è molta rabbia, non nel merito in sé, non siamo scienziati e al primo posto viene la salute. Ma spero che quanto accaduto sia l’ultima volta ...

15 feb 09:27, Cirio: se questo è il metodo governo Draghi sono guai 'Mi appello a Mario Draghi, di lui mi fido: voglio sperare che questo sia l`ultimo provvedimento del ministro Speranza ......delle Regioni è una mazzata all'ultimo secondo perché dopo due rinvii arriva un altro", ha ...di rispetto e di correttezza di tutto il mondo economico che gira intorno alla montagna e allo. ...Ma c’è anche una nuvola densa di piccole attività, dalla ristorazione ai maestri di sci, che non è codificata ma è imponente. Ci sono gli stagionali… Il danno è colossale». Al di là dei ristori serve ...(Adnkronos) – “Delusione è una parola fin troppo gentile. C’è molta rabbia, non nel merito in sé, non siamo scienziati e al primo posto viene la salute. Ma spero che quanto accaduto sia l’ultima volta ...