Stop allo sci, Regione Piemonte valuta azioni legali contro il Governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La Regione Piemonte ha previsto di stanziare immediatamente 5,3 milioni di euro come ristori per gli impianti sciistici penalizzati da una politica di chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo“. È quanto dichiarato dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, durante la giunta in seduta straordinaria convocata a seguito dello Stop delle attività sciistiche amatoriali deciso dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nella giornata domenicale. Secondo quanto si apprende la Regione scriverà al Governo per sollecitare l’attivazione di ristori e di un ulteriore indennizzo per le false partenze oltre a valutare di costituirsi parte civile al fianco dei gestori degli impianti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Laha previsto di stanziare immediatamente 5,3 milioni di euro come ristori per gli impianti sciistici penalizzati da una politica di chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo“. È quanto dichiarato dal governatore del, Alberto Cirio, durante la giunta in seduta straordinaria convocata a seguito dellodelle attività sciistiche amatoriali deciso dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nella giornata domenicale. Secondo quanto si apprende lascriverà alper sollecitare l’attivazione di ristori e di un ulteriore indennizzo per le false partenze oltre are di costituirsi parte civile al fianco dei gestori degli impianti. SportFace.

