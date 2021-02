Stop allo sci fino al 5 marzo | bufera su Speranza

LegaSalvini : STOP ALLO SCI, #FONTANA: COLPO GRAVISSIMO A SETTORE CON DECISIONE DELL'ULTIMO SECONDO - Agenzia_Ansa : VIDEO Covid, stop allo sci fino al 5 marzo. Per il Comitato tecnico scientifico non ci sono piu' le condizioni per… - repubblica : ?? Il ministro Speranza firma stop allo sci fino al 5 marzo - imperianews_it : Stop allo sci, Bernardi (presidente ATL cuneese): “Non possiamo permettere al settore del turismo montano di pagare… - imperianews_it : Stop allo sci, Rixi (Lega): “Ora rimborsi certi e immediati, cancellare 'metodo Conte'” -

Ultime Notizie dalla rete : Stop allo

IL GIORNO

11.35Sci,Coldiretti:costa 10mld indotto La chiusura degli impianti anche nell' ultima parte della ... Lo afferma la Coldiretti in riferimento al nuovo rinvio della riaperturasci in zone ...Il "lockdown totale" preannunciato dal consulente del ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, e losci fino al 5 marzo decretato dal ministero della Salute vedono in trincea il più ...Il ministro della Salute Speranza firma lo stop allo sci fino al 5 marzo. Insorgono governatori e gestori degli impianti, da Giorgetti a D’Incà: “Subito ristori” Il ministro della Salute Roberto Spera ...Scendono in campo i ministri del Carroccio. Da Iv, Rosato stempera ("coda del caos precedente") ma chiede ristori ...