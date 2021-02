Stella Rossa-Milan: Rebic prova il rientro | Europa League News (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ante Rebic, fuori per un trauma al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, proverà a rientrare giovedì pomeriggio a Belgrado in Europa League Stella Rossa-Milan: Rebic prova il rientro Europa League News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ante, fuori per un trauma al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, proverà a rientrare giovedì pomeriggio a Belgrado inilPianeta

sportli26181512 : Milan, da valutare le condizioni di Rebic e Diaz: il croato dovrebbe recuperare per la Stella Rossa: In questi gior… - PianetaMilan : #StellaRossaMilan: #Rebic prova il rientro | @EuropaLeague #News - #UEL #EuropaLeague @acmilan #ACMilan #Milan… - CinqueNews : #StellaRossa #Milan: ecco cosa c’è da sapere sul match - notizie_milan : Verso Stella Rossa-Milan: da valutare Rebic e Diaz - Manuel_Franzoi : RT @supersonico1986: Iniziano le settimane europee per le italiane. Il programma: Porto-Juventus Lazio-Bayern Atalanta-Real Madrid Stella… -