Stati Uniti-Italia, Biden si congratula con il nuovo governo: "Relazione storica" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Chiusa la crisi di governo Italiana e insediato il nuovo esecutivo, gli Stati Uniti "riallacciano" la "lunga e storica Relazione" con il nostro Paese. Joe Biden si congratula con Mario Draghi, nuovo primo ministro, con l'augurio di affrontare insieme "le sfide globali: dal Covid al cambiamento climatico". "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto – ha twittato il presidente degli Stati Uniti – per approfondire la nostra forte Relazione bilaterale e cooperare durante la sua leadership del G20". L'articolo proviene da Italia Sera.

