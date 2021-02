Stasera in tv “Zodiac”, il film sul killer ancora sconosciuto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Stasera in tv andrà in onda su Iris Zodiac, film del 2007 di David Fincher in cui si porta all’attenzione degli spettatori un capitolo nero della storia americana degli anni ’60. È infatti il 1968 quando un serial killer comincia a diffondere il panico a San Francisco, uccidendo delle coppiette e mettendo in crisi la polizia con messaggi da decifrare (uno dei quali decifrato solo due mesi fa). La figura di Zodiac ha affascinato da tempo immemore il mondo del cinema e delle serie tv, passando da Clint Eastwood e arrivando fino a Ryan Murphy in American Horror Story (Hotel e Cult), ma di cosa parla il film di David Fincher? Zodiac: indagine senza precedenti dell’essere umano I protagonisti di Zodiac sono un vignettista (Jake Gyllenhaal), un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)in tv andrà in onda su Irisdel 2007 di David Fincher in cui si porta all’attenzione degli spettatori un capitolo nero della storia americana degli anni ’60. È infatti il 1968 quando un serialcomincia a diffondere il panico a San Francisco, uccidendo delle coppiette e mettendo in crisi la polizia con messaggi da decifrare (uno dei quali decifrato solo due mesi fa). La figura diha affascinato da tempo immemore il mondo del cinema e delle serie tv, passando da Clint Eastwood e arrivando fino a Ryan Murphy in American Horror Story (Hotel e Cult), ma di cosa parla ildi David Fincher?: indagine senza precedenti dell’essere umano I protagonisti disono un vignettista (Jake Gyllenhaal), un ...

