Stasera in tv Il commissario Ricciardi, trama e anticipazioni del 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Stasera in tv ritorna il consueto appuntamento con “Il commissario Ricciardi”. Ecco cosa succederà in questo episodio. Il pubblico è in trepidazione per il quarto episodio della fiction targata Rai 1. Come sempre l’appuntamento è fissato per le 21:25. La serie tv ambientata a Napoli ha riscosso un grande successo tra il pubblico. La trama L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 febbraio 2021)in tv ritorna il consueto appuntamento con “Il”. Ecco cosa succederà in questo episodio. Il pubblico è in trepidazione per il quarto episodio della fiction targata Rai 1. Come sempre l’appuntamento è fissato per le 21:25. La serie tv ambientata a Napoli ha riscosso un grande successo tra il pubblico. LaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Kwahadis : Stasera c’è il commissario Ricciardi in tv...?????? - monica8320 : Oggi e’ il mio compleanno . Qui in Liguria ( anche se si gela ??)splende il sole e stasera c’è il commissario Riccia… - zazoomblog : Programmi TV di stasera lunedì 15 febbraio 2021. Su Rai1 nuove indagini per «Il Commissario Ricciardi» -… - zazoomblog : Programmi TV di stasera lunedì 15 febbraio 2021. Su Rai1 nuove indagini per «Il Commissario Ricciardi» -… - miaamataalice : RT @cassiopea3103: stasera ultima puntata di Mina Settembre e domani quella puntata del Commissario Ricciardi scusatemi un attimo torno sub… -