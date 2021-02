Sport italiano sotto choc: peggiorano le sue condizioni a causa del covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i miglioramenti della scorsa settimana dunque si complica nuovamente la situazione clinica che, soltanto pochi giorni dopo essersi svegliato dalla precedente sedazione, è stato nuovamente sedato a causa dell'aggravarsi dell'infezione polmonare contro cui sta combattendo fin dallo scorso 26 dicembre. #FOTO A FINE ARTICOLO Inoltre alla luce di quest'ultimo peggioramento, come evidenzia il figlio Lorenzo, per il 60enne imolese che resta ancora intubato e aiutato nella respirazione dal polmone meccanico è stato anche necessario intraprendere un nuovo percorso terapeutico. "Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato – ha scritto infatti il figlio del due volte campione del mondo della 125cc sui social –, ora la situazione è stabile e con valori ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i miglioramenti della scorsa settimana dunque si complica nuovamente la situazione clinica che, soltanto pochi giorni dopo essersi svegliato dalla precedente sedazione, è stato nuovamente sedato adell'aggravarsi dell'infezione polmonare contro cui sta combattendo fin dallo scorso 26 dicembre. #FOTO A FINE ARTICOLO Inoltre alla luce di quest'ultimo peggioramento, come evidenzia il figlio Lorenzo, per il 60enne imolese che resta ancora intubato e aiutato nella respirazione dal polmone meccanico è stato anche necessario intraprendere un nuovo percorso terapeutico. "Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento dellegenerali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato – ha scritto infatti il figlio del due volte campione del mondo della 125cc sui social –, ora la situazione è stabile e con valori ...

