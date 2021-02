Spettacolari scatti aerei dalla riserva naturale del Fiume Giallo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Fiume Giallo è il principale Fiume della Cina settentrionale e il secondo corso d’acqua più lungo del paese dopo il Fiume Azzurro: è lungo 5464 km e si estende su un’area di circa 750mila chilometri quadrati. Deve il suo nome ai sedimenti di loess che porta con sé, ed è in prossimità di questo bacino fluviale che sono nate alcune delle più antiche città cinesi. Lungo il corso del Fiume sono riconosciute e tutelate diverse aree protette che ospitano una varietà faunistica che ha pochi paragoni in natura. Come nella riserva dell’estuario nella provincia orientale dello Shandong: qui, grazie alle operazioni di bonifica e ripristino ecologico compiute negli ultimi due decenni, la cicogna bianca orientale data quasi per estinta è tornata a prosperare; ma è notevole lo spettacolo ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilè il principaledella Cina settentrionale e il secondo corso d’acqua più lungo del paese dopo ilAzzurro: è lungo 5464 km e si estende su un’area di circa 750mila chilometri quadrati. Deve il suo nome ai sedimenti di loess che porta con sé, ed è in prossimità di questo bacino fluviale che sono nate alcune delle più antiche città cinesi. Lungo il corso delsono riconosciute e tutelate diverse aree protette che ospitano una varietà faunistica che ha pochi paragoni in natura. Come nelladell’estuario nella provincia orientale dello Shandong: qui, grazie alle operazioni di bonifica e ripristino ecologico compiute negli ultimi due decenni, la cicogna bianca orientale data quasi per estinta è tornata a prosperare; ma è notevole lo spettacolo ...

