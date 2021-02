Speranza ferma lo sci e scatena la rabbia della regioni. Ricciardi chiede il lockdown nazionale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alla fine il ministroSalute Robertoha deciso dire lo sci. La decisione è arrivata con una firma al provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali. La decisione arriva a poco ore dalla riapertura, quando ormai leerano pronte a partire. La decisione hato la protesta di chi aveva lavorato per la riapertura di oggi e anche la protestaLega che già nelle scorse ore, attraverso Matteo Salvini, aveva acceso il dibattito contro il Cts.lo sci e accende la protesta La diffusione delle varianti del Covid-19 ha portato nelle scorse ore il Comitato Tecnico Scientifico ad opporsi alla riapertura degli impianti sciistici: “allo stato attuale non appaiono sussistenti le ...

'Il rischio attuale è la diffusione della variante inglese, che se non sisubito aumenterà di ... 'Credo sia stato giusto confermare, perché conosce le carte. Però conta molto chi lo ...'Il rischio attuale e' la diffusione della variante inglese, che se non sisubito aumenterà ... 'Credo sia stato giusto confermare, perché conosce le carte. Però conta molto chi lo ...Alla fine il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di fermare lo sci. La decisione è arrivata con una firma al provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali. L ...Il Coordinamento regionale critica la proroga dello stop fino al 5 marzo. 'Inaccettabile imporre l'ennesimo stop agli impianti di risalita ad appena 12 ore dalla loro messa in esercizio' ...