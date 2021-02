Speranza chiude gli impianti da sci fino al 5 marzo | è polemica | «Ci sentiamo presi in giro»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un nuovo colpo si abbatte sulle piste da sci, la proroga della chiusura degliarriva proprio “a poche ore dalla annunciata e condivisa ripartenza”, e tra i gestori delle attività è. È il ministro della Salute Roberto, riconfermato nel suo incarico nella squadra capeggiata da Draghi, a firmare il provvedimento che vieta ancora una volta lo svolgimento delle attività sciistiche amatorialial 5. Scatenando, com’era prevedibile, l’ira delle regioni. Leggi anche >> Varianti Covid, Cts boccia riapertura piste, Ricciardi: “Chiederò alockdown immediato” Chiusura piste da sci,rimanda al 5: la rabbia dei gestori Motivo di rabbia non solo la decisione di prorogare la chiusura delle piste da ...

Un nuovo colpo si abbatte sulle piste da sci: la proroga della chiusura degli impianti arriva proprio "a poche ore dalla ripartenza".I governatori sul piede di guerra. Bonaccini (Emilia-Romagna): «Stupore e sconcerto». Fontana (Lombardia):«Colpo gravissimo al settore». Cirio (Piemonte): «Allibito da questa decisione». Critiche anch ...