Speranza blocca la riapertura degli impianti sciistici: "Pericolose le varianti del virus" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Arriva lo stop agli impianti sportivi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Infatti Speranza: "ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021". La decisione toglie ogni Speranza di ripartenza per il settore del turismo e chi ha fatto investimenti sperando in una riapertura vede disattese le sue speranze. "Per l'economia delle Regioni è una mazzata all'ultimo secondo, perché dopo due rinvii arriva un altro stop. Le Regioni in zona gialla si erano organizzate per attuare un protocollo di sicurezza e ingaggiare personale adeguato, ma si rispegne una macchina che si era messa in moto nel rispetto delle regole", dice il coordinatore della Commissione speciale Turismo ed Industria alberghiera

