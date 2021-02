Speed skating, Mondiali 2021: due quarti posti per l’Italia con Lollobrigida e Ghiotto ad Heerenveen. Manca Tumolero (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ calato il sipario su questa particolare stagione dello Speed skating. Sull’ovale di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), “capitale” del pattinaggio velocità pista lunga, i Paesi Bassi hanno posto il loro sigillo nei Mondiali su singole distanze vincendo tra le mura amiche 7 ori, 6 argenti e 5 bronzi, per un totale i 18 podi. Numeri davvero impressionanti. In casa Italia, invece, le medaglie non sono arrivate, a differenza di due quarti posti che possono dare spunti diversi. Francesca Lollobrigida nella mass start ha lottato strenuamente per la top-3, ma la coppia orange formata da Marijke Groenewoud e da Irene Schouten (prima e terza) e la canadese Ivanie Blondin (seconda) si sono dimostrate superiori nello sprint finale. Indubbiamente, in quest’annata agonistica ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ calato il sipario su questa particolare stagione dello. Sull’ovale di ghiaccio di(Paesi Bassi), “capitale” del pattinaggio velocità pista lunga, i Paesi Bassi hanno posto il loro sigillo neisu singole distanze vincendo tra le mura amiche 7 ori, 6 argenti e 5 bronzi, per un totale i 18 podi. Numeri davvero impressionanti. In casa Italia, invece, le medaglie non sono arrivate, a differenza di dueche possono dare spunti diversi. Francescanella mass start ha lottato strenuamente per la top-3, ma la coppia orange formata da Marijke Groenewoud e da Irene Schouten (prima e terza) e la canadese Ivanie Blondin (seconda) si sono dimostrate superiori nello sprint finale. Indubbiamente, in quest’annata agonistica ...

