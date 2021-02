Spaventoso incidente al Daytona 500: testacoda infuocato all’ultimo giro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Disastro al Daytona 500, la gara automobilistica facente parte della NASCAR Sprint Cup Series, tenutasi in Florida. La gara è finita in tragedia quando un enorme incidente ha bloccato la gara proprio all’ultimo giro, facendo finire in fiamme più automobili. La gara era già stata rallentata da ben 5 ore e mezza causa mal tempo, e l’incidente ha costretto la gara ad un ulteriore stop. Era una gara serrata, che vedeva in testa il favorito Denny Hamlin, che ottenuto il podio, avrebbe vinto per la quarta volta consecutiva in Florida. Ma tutto è cambiato quando Joey Logano Brad Keselowski e Kyle Busch sono stati coinvolti in un incidente. I due si sono sfiorati sulla Curva 3: Keselowski ha toccato la parte posteriore dell’auto di Logano, mandandolo in ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Disastro al500, la gara automobilistica facente parte della NASCAR Sprint Cup Series, tenutasi in Florida. La gara è finita in tragedia quando un enormeha bloccato la gara proprio, facendo finire in fiamme più automobili. La gara era già stata rallentata da ben 5 ore e mezza causa mal tempo, e l’ha costretto la gara ad un ulteriore stop. Era una gara serrata, che vedeva in testa il favorito Denny Hamlin, che ottenuto il podio, avrebbe vinto per la quarta volta consecutiva in Florida. Ma tutto è cambiato quando Joey Logano Brad Keselowski e Kyle Busch sono stati coinvolti in un. I due si sono sfiorati sulla Curva 3: Keselowski ha toccato la parte posteriore dell’auto di Logano, mandandolo in ...

