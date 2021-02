Spariti i cimeli di Paolo Rossi dallo stadio del Vicenza (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Il furto sarebbe avvenuto prima della vendita all’asta del club. Vicenza – . Come riportato dall’Ansa, una denuncia contro ignoti è stata presentata dall’amministratore delegato straordinario del club vicentino. Il furto, secondo quanto riferito dalla stessa società, sarebbe avvenuto prima della vendita alla nuova proprietà di Renzo Rosso (avvenuta nel 2018 n.d.r.) e, quindi, prima della morte di Pablito. La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo e risalire all’identità dei presunti autori di questo ennesimo furto. Gli oggetti Spariti Sono diversi gli oggetti e i documenti Spariti. Tra questi anche il cartellino di Rossi del suo arrivo al Vicenza, alcuni accordi su premi partita e gol realizzati oltre al telegramma della convocazione di Paolo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Il furto sarebbe avvenuto prima della vendita all’asta del club.– . Come riportato dall’Ansa, una denuncia contro ignoti è stata presentata dall’amministratore delegato straordinario del club vicentino. Il furto, secondo quanto riferito dalla stessa società, sarebbe avvenuto prima della vendita alla nuova proprietà di Renzo Rosso (avvenuta nel 2018 n.d.r.) e, quindi, prima della morte di Pablito. La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo e risalire all’identità dei presunti autori di questo ennesimo furto. Gli oggettiSono diversi gli oggetti e i documenti. Tra questi anche il cartellino didel suo arrivo al, alcuni accordi su premi partita e gol realizzati oltre al telegramma della convocazione di...

