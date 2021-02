Sotto la neve il Bayern rischia, poi è rimontona con l'Arminia Bielefeld (Di martedì 16 febbraio 2021) Mille attenuanti, uno scivolone. Il Bayern Monaco campione di tutto non va oltre il 3 - 3 in casa con il Bielefeld che così si tira fuori dalla zona retrocessione. Decisivi i gol di Vlap (al 9'), ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Mille attenuanti, uno scivolone. IlMonaco campione di tutto non va oltre il 3 - 3 in casa con ilche così si tira fuori dalla zona retrocessione. Decisivi i gol di Vlap (al 9'), ...

