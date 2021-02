Sotto i quattrocentomila attuali Corona virus | Italia | 398098 attualmente positivi a test -4685 in un giorno con 93835 decessi 258 e 2237290 guariti 11771 Totale di 2729223 casi 7351 Dati della protezione civile | effettuati 179278 tamponi

NoiNotizie : Sotto i quattrocentomila attuali. #coronavirus: #Italia, 398098 attualmente positivi a test (-4685 in un giorno) co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto quattrocentomila

Noi Notizie

...complessiva di presenze tra sbarchi e diportisti dai trecentomila del 2019 alle...da qualche anno si è fatta avanti nelle amministrazioni la consapevolezza di dover tenere...... chiaro che i dubbi venganoil profilo politico". Stizzito per la messa in discussione di ...mentre le spese fisse si attestano tra un milione e duecentomila euro e un milione e...Sotto chiave beni e soldi per un totale di quasi un milione e quattrocentomila euro. Nel mirino della Finanza un'impresa di Taranto, a carico della quale i sigilli sono scattati al termine di ...Il celebre preparatore tedesco ha realizzato una nuova elaborazione in serie limitata dell’iconico Suv capace di una potenza di 850 Cv ...