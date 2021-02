Sophia Loren: premio L.A Italia Legend Award (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è presa una rivincita Sophia Loren, non candidata ai Golden Globe, vince il premio “L.A. Italia Legend Award” per la sua straordinaria carriera artistica e per l’impegno filantropico dimostrato anche col recente film “La vita davanti a se'” (Netflix), è stato attribuito il premio speciale “L.A. Italia Legend Award”. Cosa ha detto Armand Assante su Sophia Loren? “Mai come quest’anno donna Sophia merita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che l’Academy riconosca con una nomination all’Oscar la sua straordinaria performance nel film diretto da Edoardo Ponti” dichiara l’artista originario di Napoli che con la Loren recitò nel 1980 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è presa una rivincita, non candidata ai Golden Globe, vince il“L.A.” per la sua straordinaria carriera artistica e per l’impegno filantropico dimostrato anche col recente film “La vita davanti a se'” (Netflix), è stato attribuito ilspeciale “L.A.”. Cosa ha detto Armand Assante su? “Mai come quest’anno donnamerita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che l’Academy riconosca con una nomination all’Oscar la sua straordinaria performance nel film diretto da Edoardo Ponti” dichiara l’artista originario di Napoli che con larecitò nel 1980 ...

