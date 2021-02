Sophia Loren | all’attrice il premio “L A | Italia Legend Award”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Mentre La vita davanti a sé sta ottenendo diverse nomination, anche la straordinariaprotagonista della pellicola si accinge a ottenere un riconoscimento importante. Infatti è stato annunciato cheè stato attribuito ilspeciale L.A.per la sua carriera artistica e per l’impegno filantropico che ha dimostrato anche con l’ultimo film. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che viene dato dal comitato d’onore del Los Angeles,– Film, Fashion and Art Festival 2021. A presiederlo l’attore Armand Assante, che ha all’attivo la vittoria di un Emmyper la sua performance nel film per la televisione Gotti. Lui stesso ha dichiarato, come anche riportato dall’Ansa: “Mai come ...

3cinematographe : #SophiaLoren (ri)conquista l'America: a Los Angeles il premio alla carriera - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: A Sophia Loren il premio 'L.A., Italia Legend Award' - Cinema - ANSA - larenait : Un premio speciale per l'attrice italiana più famosa al mondo #SophiaLoren - CatelliRossella : A Sophia Loren il premio 'L.A., Italia Legend Award' - Cinema - ANSA - SettenewsWeb : Per la sua carriera artistica e per l’impegno filantropico dimostrato anche con il suo più recente film 'La vita da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophia Loren

E' il riconoscimento del comitato d'onore del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival 2021 presieduto dall'attore italoamericano Armand Assante, per la sua straordinaria carriera artistica e per l'impegno filantropico dimostrato anche col recente film La vita davanti a Sé (Netflix), viene attribuito il premio speciale, ...ROME, FEB 15 - Screen diva Sophia Loren has got the L.A. Italia Legend Award for her extraordinary career and philanthropic work most recently demonstrated by her new film 'La vita davanti a sé' (The ...Infatti è stato annunciato che all’attrice è stato attribuito il premio speciale L.A. Italia Legend Award per la sua carriera artistica e per l’impegno filantropico che ha dimostrato anche con l’ultim ...