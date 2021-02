Sondaggi politici, la media settimanale conferma la crescita del Centrodestra (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sondaggi politici, la media settimanale delle rilevazioni pubblicata oggi da Termometro Politico conferma la tendenza che si va delineando da alcune settimane. Da quando l’alleanza giallorossa e il Conte bis sono entrati nel tunnel della crisi, il Centrodestra cresce. E nulla è cambiato, per il momento, con la nascita del nuovo governo guidato da Mario Draghi e la sua maggioranza allargata “di responsabilità nazionale”. Sondaggi politici, le intenzioni di voto per i partiti più grandi La settimana dall’8 al 14 febbraio mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: SWG, Istituto Piepoli, Euromedia Research, Index Research e Winpoll. Nei giorni dell’incarico di formare un nuovo governo a Mario Draghi e delle consultazioni dell’ex ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021), ladelle rilevazioni pubblicata oggi da Termometro Politicola tendenza che si va delineando da alcune settimane. Da quando l’alleanza giallorossa e il Conte bis sono entrati nel tunnel della crisi, ilcresce. E nulla è cambiato, per il momento, con la nascita del nuovo governo guidato da Mario Draghi e la sua maggioranza allargata “di responsabilità nazionale”., le intenzioni di voto per i partiti più grandi La settimana dall’8 al 14 febbraio mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: SWG, Istituto Piepoli, EuroResearch, Index Research e Winpoll. Nei giorni dell’incarico di formare un nuovo governo a Mario Draghi e delle consultazioni dell’ex ...

