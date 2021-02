Sondaggi elettorali Tecnè: cresce Fratelli d’Italia, M5S in crisi (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Il governo Draghi parte con la fiducia del 58.4% degli italiani secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire. Ben al di sopra del gradimento raccolto dal Conte bis al suo battesimo (53,5%) che chiude con un indice di gradimento pari al 30,6%. Draghi è, tra i leader, quello che riscuote il maggior tasso di fiducia (61%). Seconda Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia che cresce di un punto al 38,8%. Prosegue il calo dell’ex premier Giuseppe Conte ora al 34,4%. La scelta di appoggiare il nuovo governo fa bene a Salvini che vede incrementare il suo consenso al 32,8% e fa benissimo a Berlusconi che guadagna l’1,6% attestandosi al 26%. Stabile al 23% il segretaro dem, Nicola Zingaretti (23%). Seguono Emma Bonino (“1,5%), Carlo Calenda (17,4%), Matteo Renzi ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Il governo Draghi parte con la fiducia del 58.4% degli italiani secondo gli ultimirealizzati per l’Agenzia Dire. Ben al di sopra del gradimento raccolto dal Conte bis al suo battesimo (53,5%) che chiude con un indice di gradimento pari al 30,6%. Draghi è, tra i leader, quello che riscuote il maggior tasso di fiducia (61%). Seconda Giorgia Meloni dichedi un punto al 38,8%. Prosegue il calo dell’ex premier Giuseppe Conte ora al 34,4%. La scelta di appoggiare il nuovo governo fa bene a Salvini che vede incrementare il suo consenso al 32,8% e fa benissimo a Berlusconi che guadagna l’1,6% attestandosi al 26%. Stabile al 23% il segretaro dem, Nicola Zingaretti (23%). Seguono Emma Bonino (“1,5%), Carlo Calenda (17,4%), Matteo Renzi ...

