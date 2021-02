Solinas ci riprova, altra sfida al governo: in Sardegna per l’estate solo negativi e vaccinati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è ancora nessun accordo su un eventuale passaporto sanitario da esibire per gli spostamenti all’interno dell’Ue. Ma se da Bruxelles si tratta ancora solo di un’ipotesi, in Italia c’è chi è pronto a richiedere un certificato di avvenuta vaccinazione. È il governatore della Sardegna, Christian Solinas, a tornare su un tema che il presidente aveva proposto già la scorsa estate con l’obbligatorietà dei test per gli arrivi in porti e aeroporti. «Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificato di negatività o di avvenuta vaccinazione, il sistema dei controlli partirà ben prima dell’inizio della stagione estiva», dice Solinas a L’Unione Sarda. Secondo il quotidiano la Regione sarebbe già a lavoro su questa misura. Un passaporto ai vaccinati per salvare il ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è ancora nessun accordo su un eventuale passaporto sanitario da esibire per gli spostamenti all’interno dell’Ue. Ma se da Bruxelles si tratta ancoradi un’ipotesi, in Italia c’è chi è pronto a richiedere un certificato di avvenuta vaccinazione. È il governatore della, Christian, a tornare su un tema che il presidente aveva proposto già la scorsa estate con l’obbligatorietà dei test per gli arrivi in porti e aeroporti. «Chi entra indovrà presentare un certificato dità o di avvenuta vaccinazione, il sistema dei controlli partirà ben prima dell’inizio della stagione estiva», dicea L’Unione Sarda. Secondo il quotidiano la Regione sarebbe già a lavoro su questa misura. Un passaporto aiper salvare il ...

