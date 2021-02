Solinas: “Certificato di negatività o di vaccinazione per le vacanze in Sardegna” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Servirà un Certificato che attesti la negatività o l’avvenuta vaccinazione per i turisti che vorranno andare in vacanza in Sardegna. Lo comunica il presidente della Sardegna Christian Solinas, assicurando che la Regione non aspetterà l’inizio della stagione estiva ma agirà con anticipo. “La Sardegna è a un passo dalla zona bianca”, ha affermato Solinas. >> “La variante inglese è più letale”: lo studio internazionale ora sul tavolo del Cts Covid, la Sardegna impone ai turisti il Certificato Non si mette piede sull’isola se non si accerta di essere negativi o di aver ricevuto la vaccinazione anti-Covid. Christian Solinas spera che la sua Sardegna diventi presto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Servirà unche attesti lao l’avvenutaper i turisti che vorranno andare in vacanza in. Lo comunica il presidente dellaChristian, assicurando che la Regione non aspetterà l’inizio della stagione estiva ma agirà con anticipo. “Laè a un passo dalla zona bianca”, ha affermato. >> “La variante inglese è più letale”: lo studio internazionale ora sul tavolo del Cts Covid, laimpone ai turisti ilNon si mette piede sull’isola se non si accerta di essere negativi o di aver ricevuto laanti-Covid. Christianspera che la suadiventi presto ...

