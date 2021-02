Smascherato dalle Iene, denunciato perchè faceva prostituire l'amico a 4 zampe (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un uomo di 58 anni è stato imputato per maltrattamenti di animali ed estorsione. Il cane per giunta era di un amico. Bergamo: fa prostituire il cane, scoperto dalle Iene, condannato a due anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un uomo di 58 anni è stato imputato per maltrattamenti di animali ed estorsione. Il cane per giunta era di un. Bergamo: fail cane, scoperto, condannato a due anni su Notizie.it.

Dea_delle_arti : RT @may8690: La transizione è strana (..) È il risveglio da una visione passata a quella futura È qui che il suo fascino si sgretola Che ce… - GiuseppeFini_ : RT @may8690: La transizione è strana (..) È il risveglio da una visione passata a quella futura È qui che il suo fascino si sgretola Che ce… - may8690 : La transizione è strana (..) È il risveglio da una visione passata a quella futura È qui che il suo fascino si sgre… - Manuel__Weed : @CampiMinati chi ha detto che ci vuole educazione in diretta sulla rai? per poi essere smascherato dalle immagini? ?? - CanaleTis : @steccolders Ma anche essere contenti/sollevati per una giornata serena e non guardare con gratitudine alla strateg… -