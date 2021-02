Situazione Scuola, il Ministro Bianchi: il Lavoro è Tanto e Bisogna Farlo in Fretta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il nuovo Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, parla della Situazione Scuola. “Il Lavoro è Tanto e Bisogna Farlo in Fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante” dichiara a “La Repubblica”. Leggi su youreduaction (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il nuovodell’Istruzione, Patrizio, parla della. “Ilindare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante” dichiara a “La Repubblica”.

